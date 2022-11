Martin pinag-aagawan sa ibang bansa

In fairness, nakatutuwa na maraming kapwa niya singers ang nagpo-promote ng ‘M4D (Martin 4 Decades)’ 40th anniversary concert ni Martin Nievera na magaganap bukas sa The Theater at Solaire.

Dalawa sa nagpo-promote ng concert ni Martin ay ang mag-asawang Ogie at Regine (Velasquez) Alcasid.

Happy nga sina Ogie at Regine na naka-40 years na sa showbiz ang tinaguriang Concert King.

Anyway, hindi kami magtataka kung magkaroon ng announcement na sold out na ang tickets para sa concert na ‘yon ni Martin dahil ang dami-dami talagang bumibili.

‘Kaloka nga ang ilang friends ko dahil ako ang kinukulit kahapon at gustong bumili ng VIP tickets, eh, ang alam ko, ‘yung mamahaling tickets nga sa ‘M4D (Martin 4 Decades)’ ang mga naunang nabenta, huh!

Anyway, excited akong mapanood ang concert ni Martin sa The Theater at Solaire kahit nga napanood ko na ang anniversary concert niya noong August 28 na ginanap sa Walt Disney Concert Hall sa DTLA (downtown Los Angeles) dahil maraming mga bagong mapapanood doon.

Oo nga pala, Dondon (my dear editor), marami palang inquiries sa management company ni Martin mula sa iba’t ibang bansa dahil gusto nilang mag-40th anniversary rin sa kanilang mga lugar ang Concert King.

Ang bongga!

Piolo katakam-takam ang abs

Puring-puri ng concert promoter na si Bojie Yangco sina Piolo Pascual at Jericho Rosales.

Si Bojie ang humawak ng Canada and US concert tour nina Piolo at Jericho na natapos na last weekend.

Sabi ni Bojie, kapwa mabait at magaling makisama sina Piolo at Jericho, kaya naman wala silang naging problema sa kanilang tour. Ang saya-saya lang daw.

Hindi rin siya nagkaroon ng problema sa dalawang aktor nang biglang makansela ang isa nilang show sa Canada.

Sabi nga ni Bojie, sa galing makisama nina Piolo at Jericho ay magkakaroon pa raw sila ng second leg para sa concert tour na ‘yon.

Wow, so nice!

Samantala, nakita ko ‘yung post ni Bojie kung saan kasama niya sina Piolo at Jericho.

Sa picture na ‘yon, topless si Piolo, kaya lumabas ang kanyang abs, ‘noh?! Dami tuloy natakam!

Bongga!