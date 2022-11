‘Magsitigil kayo mga papansin!’ Alex, Vicki kinastigo sa panggagamit kay Heart

Agad-agad na nilinaw nina Alex Gonzaga at Vicki Belo ang sinimulan nilang chika na kesyo inisnab sila ni Heart Evangelista noong nasa Milan, Italy sila.

Marami nga ang naglabas ng iba’t ibang reaksiyon sa ginawang kuwento na `yon nina Belo at Gonzaga.

Na ang ending nga, biro lang daw nila `yon.

Sabi nga ni Alex, “Ay… Hindi po kami nagkita sa Milan biruan lang po namin ‘yan ni Dra. If you watch the whole vlog. Heart is nice since Pangarap na Biturin circa 2007 pa po sa akin at magkaibigan kami. Hindi na dapat ginawang news mga ganito.”

Sa Instagram story naman ni Belo ay sinabi rin niya na hindi talaga sila nagkita ni heart sa Milan.

“I just want to set the record straight! It’s not true that Heart snubbed Alex and me. How could she snub us when she didn’t even know we were there? And we never ever saw each other.

“If you watch the Vicki Belo vlog, you will see that Alex and I were just kidding and joking around. And I was so thrilled that Alex mentioned Heart and me in one sentence, and we all know what a fashion powerhouse Heart is,” sabi ni Vicki.

At siyempre, hindi nagustuhan ng mga netizen ang ‘biro’ na `yon, dahil sabi nga nila, ‘the damage has been done’ at may ibang tao na hinusgahan na agad si Heart, dahil sa kanilang dalawa.

“Please be careful everytime meron kang biro na sasabihin. Dapat clear mo agad. Be responsible para walang issue!”

“These two are putting the name of Heart on fire! Tumigil kayo…”

“Entitled. Haha leave Heart alone, she’s doing her own thing!”

“Obligation ba niyang batiin kayo? I think she has the all right to live her life and mind her own business just the way she wanted to.”

“So desperate for attention and relevance.”

“Hindi dapat ginagawang Joke yung ganyang bagay, nakakasira Kasi ng image ng taong concern… hindi lahat matatawa sa joke mo Alex.”

‘Yun na nga, binira ng mga netizen sina Belo at Alex dahil sa panggagamit nila sa nananahimik na si Heart. Kaya sana nga raw, mag-ingat sa pagbibiro, dahil hindi lahat natutuwa! (Rb Sermino)