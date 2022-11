Lester Prosper, Earl Clark pagpagan ng malas

Isa sa Terrafirma at NLEX ang mapuputulan ng losing streak sa 47th PBA Commissioner’s Cup pagkatapos ng laro nila sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes.

Na-apatang sunod na ang Road Warrios, sa 3-4 overall ay nasa No. 11 at nanganganib nang mabarikadahan sa playoffs sa first conference ni coach Frankie Lim.

Hindi makaalagwa sina Kevin Alas, Brandon Ganuelas-Rosser, Justine Chua at Earl Clark, nabalaho ang NLEX sa guest team Bay Area 118-98 noong Nov. 13.

Wala pang panalo sa siyam na laro ngayong midseason conference ang Dyip, humaba na sa 25 ang straight losses sapul pa noong nakaraang season.

Mailap ang panalo kay coach Johnedel Cardel, sa pang-14 na sunod na conference ay naiwan muli ng biyahe sa playoffs ang Terrafirma.

Huling tumirik ang Dyip sa NorthPort 91-85 noong Sabado.

Sa pangunguna nina Lester Prosper, Juami Tiongson at Alex Cabagnot ay dinistansiyahan pa ng Dyip ang Batang Pier hanggang 44-29 sa second quarter pero naubusan ang tangke. (Vladi Eduarte)