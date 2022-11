La Salle, NU pukpukan sa Super League finale

MAGLALABAN muli ang NU at La Salle para sa kampeonato, sa paglakataong ito sa Shakey’s Super League 2022 Collegiate Preseason Tournament finals.

Matatandaan na sila rin ang naglaban sa nakaraang UAAP women’s volleyball championship kung saan nagwagi ang NU.

Magkakaroon ngyon ng pag-asa makabawi ang La Salle sa panguguna nina Thea Gagate, Fifi Sharma, Jyne Soreno at Marionne Alba sa darating na Sabado sa Rizal Memorial Coliseum sa alas-4:30 ng hapon.

***

Ang UNTV Cup 2002 ay magsisimula naman sa darating na Lunes, November 21 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum na kinabibilangan ng DENR,

AFP, NHA, Judiciary, GSIA, Ombudsman, Philhealth, SSS, Senate, Malacañang at crowd favorite PNP, na ang inyong lingkod ang hahawak bilang head coach at aking mga assistant na sina Jay Cruz, Yong Catequista, Judah Villamor, John Akindeli, Jeus Albano at team captain Bong Bayabao.

***

Binabati ko ang Elite Philippines sa kanilng 31st championship sa panguguna ni Finals MVP na si Ian Chua, graduating din sa Brent International School.

Salamat sa Elite manager na si Joseph Chua na walang sawa sa suporta sa team at sa Filbasket ni coach Jai Reyes, Milcu Tournament ni coach Allen Ricardo, Ballout League ni coach Cris Bautista at Jay Salvador, Throwdown League ni coach Joseph Ples at UBL ni coach Allan Salansang, na pinakamagandang liga sa grassroots level ngayon sa Pilipinas para makatulong sa kabataan makapunta sa kanilang pangarap.

Welcome back sa aking kapatid na si Peter Herrera na galing Los Angeles, California, USA para magbakasyon dito sa Pilipinas.