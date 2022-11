Kelot nanalo ng $1M sa biglaang stopover

Hindi akalain ng isang lalaki sa Maryland, United States na ang pagmamadali niya na makabili ng Halloween candy bago umuwi sa bahay ay hahantong sa pagbabago ng kanyang buhay makaraang manalo ng $1 milyon sa lotto.

Destiny nga kung ituring ito ng iba dahil ang hindi pinangalanang lalaki, nagmamadali lang naman na makabili ng candy kaya napahinto sa isang tindahan noong October 29. At habang namimili dito, naisipan na rin umano niya na bumili ng 10 quick pick ticket.

Kwento pa ng 58-anyos na lalaki sa isang panayam, wala sa kanyang isip ang pag-check kaagad sa kanyang lotto ticket. Sa katunayan ay kinabukasan pa umano niya ito tiningnan makaraang malamang hindi pa rin napapanalunan ang $800 milyong jackpot.

Sa 10 ticket umano na kanyang binili, ang pinakahuli dito ang nagpapanalo sa kanya. Aniya, “I looked it up and this thing is saying $1 million!”

Hindi pa umano makapaniwala ang lalaki kaya tinawag niya ang utol para i-double check ang ticket at kumpirmahin ang kanyang pagkapanalo.

Aniya, ang premyo ay mapupunta sa pagtulong niya sa pag-alaga sa kaniyang tatay na may sakit. (Nethaniah Jan Lim)