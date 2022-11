Jocel Lyn Ninobla 2 gold sa PSC 8th Women’s Martial Arts Festival

NASUNGKIT ni two-time Southeast Asian Games champion Jocel Lyn Ninobla ang dalawang gintong medalya mula individual poomsae at team freestyle event sa pagtatapos ng taekwondo compettion ng 8th Women’s Martial Arts Festival sa Rizal Memorial Coliseum, Huwebes.

Ang 26-anyos na Sports Management graduate ng University of Santo Tomas na si Ninobla ang natatanging atleta na nakapagwagi ng dalawang gintong medalya sa ekslusibong torneo para sa mga kababaihan na inorganisa ng Philippine Sports Commission (PSC) at suportado ng GO21 at Pocari Sweat.

“Masaya po ako at meron na po kami na nasasalihan na ganitong tournament,” sabi ng 2019 Manila at 2022 Hanoi SEA Games at 2019 World Online gold medalist na si Ninobla.

Nakipagpareha naman si Ninobla kina Janna Dominique Oliva at Juvenile Faye Crisostomo para sa gintong medalya sa Team Freestyle Poomsae.

Ang pilak sa Team Freestyle event ay nakuha nina Jade Ashley Carno, Stella Yape at Aidaine Laxa ng UST, habang ang mga tanso ay napunta kina Joana Pauline JUbelag, Jona Keith Castillo at Alyssa Louise Caabay ng UP Diliman at ang trio nina Maria Eloisa Biasaga, Caryl Mari Fernandico at Shairezze Shame Yunson ng Far Eastern University.

Pumangalawa kay Ninobla sa individual poomsae si Sofia Ysabelle Sarmiento ng De La Salle, habang sina Mikee Pose Regala at Stella Nicole Yape ang nakatanso. (Lito Oredo)