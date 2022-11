Jelena Cvijovic, Chery Tiggo pinatahimik PLDT sa 5 set

Mga laro sa Sabado: (Mall of Asia Arena)

2:30pm — UAI-Army vs Petro Gazz

5:30pn — Cignal vs F2 Logistics

IBINUHOS ni import Jelena Cvijovic ang mga nalalabing pwersa sa hampasan upang maisalba ng Chery Tiggo Crossovers ang makalaglag-bagang na come-from-behind na panalo kontra PLDT High Speed Hitters, 25-20, 18-25, 22-25, 25-16, 18-16 para mapanatiling matatag sa solo second spot sa huling laro nito sa elimination round ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa jampacked na SM Mall of Asia Arena sa Pasay City, Huwebes.

Kinana ng 30-anyos na Montenegro outside hitter ang double-double na 20 puntos mula sa 17-of-48 atake kasama ang 2 blocks at isang ace at ang 21 excellent receptions, gayundin ang mahahalagang atake sa fifth set katulong si leading scorer Mylene Paat upang mailagay sa matatag na 6-2 kartada ang koponan patungo sa semifinal round.

Tangan ang 5-0 kalamangan sa deciding set, naging mahirap para sa Chery Tiggo na pakalmahin ang nagwawalang trifecta nina Elena Samoilenko, Mika Reyes at Dell Palomata nang tuluyang maagaw sa kanila ang bentahe sa 14-15 matapos ang quick attack ng huli.

Naitabla ni Paat ang laro sa 15-15, ngunit kinuha muli ni Samoilenko ang kalamangan sa matinding hambalos.

Gayunman, tatlong magkakasunod na errors ang nilikha ng High Speed Hitters mula kina Jules Samonte at kambal na errors ng mainit na si Palomata upang maitakas ang panalo.

Lumista si Paat ng team-high 23 points mula sa 20 atake kasama ang 11 digs, habang sumuporta si Czarina Carandang ng 10 marka.

Tuluyan nang nahulog ang PLDT sa semifinals dahil sa nakuhang pagkatalo matapos ang 3-5 kartada kasama ang Akari Chargers sa parehong rekord at walang panalong Army-United Auctioneers, Inc.

Ito ang ikatlong beses na hindi papasok ng semifinals ang PLDT ng tumapos sa 7th place noong 2021 Open Conference at 5th place sa 2022 edisyon. (Gerard Arce)