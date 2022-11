Jalen Green, pinainit Rockets kontra Mavs

UMISKOR ng double digits ang starters ng Houston sa pangunguna ng tig-17 nina Jalen Green at Kevin Porter, at kinubabawan ng Rockets ang dinayong Dallas Mavericks 101-92 Miyerkoles ng gabi.

Ipinahinga ng Mavs si Luka Doncic.

May 11 rebounds, 8 assists pa si Porter.

Naglista ng 19 blocks ang Rockets – pinakamarami sa isang laro sapol noong December 1983 at kulang ng isa sa franchise record.

Galing kay Jabari Smith ang last block ng Houston, binutata ang layup ni Tim Hardaway Jr. habang lamang ang Rockets 93-90.

“You give a team 19 blocks, you deserve to lose,” himutok ni Hardaway, namuno ang 28 points sa Mavs.

Nagdagdag ng 26 points, 8 rebounds si Christian Wood sa unang laro laban sa dating team matapos mai-trade sa Dallas.

May career-high 5 blocks, 14 points at 7 rebounds si 20-year-old Alperen Sengun sa Rockets.

Naka-tigatlong butata rin sina Porter at Usman Garuba na may career-best 12 points at 9 rebounds. (Vladi Eduarte)