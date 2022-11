Cute, bibo, tigasing Aleia Aielle Aguilar world champion agad

EDAD limang taong gulang lamang subalit agad itinala ni Aleia Aielle Aguilar ang kasaysayan para sa bansa sa pagsunod a yapak ng kanyang ama na si Alvin Aguilar matapos maging pinakabatang world champion ng Pilipinas sa sport na Jiu-jitsu.

Nasakop ni Aguilar ang 2022 Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championships sa pamamagitan ng malaking tagumpay laban sa nakasagupa sa finals na si Gabriela Vercosa ng Brazil noong weekend sa Jiu-jitsu Arena, Abu Dhabi sa United Arab Emirates (UAE).

Hindi sinamahan ng kanyang ina na si Maybelline Masuda sa mismong laban subalit nanalo ang bunsong anak ng mixed martial arts founding father ng bansa kay Vercosa sa pamamagitan ng submission para makuha ang ginto sa kids’ 1 Under-16kgs event.

“I’m beyond happy that my baby girl is now the Philippines youngest World Champion. Patuloy kaming magsusumikap para magbigay ng karangalan sa ating bansa,” sabi ng nakatatandang Aguilar, ang pangulo at tagapagtatag ng pinakamahabang promosyon ng Filipino MMA na Universal Reality Combat Championship (URCC).

Bago ang kanyang kampanya sa kampeonato, tinalo ni Aguilar ng Deftac-Ribeiro Jiu-jitsu Philippines si Maria El Halabi ng UAE, 6-0, sa semifinals. (Lito Oredo)