CJ Austria swak buzzer-three, Green Archers pinana Falcons

ISINALPAK ni CJ Austria ang buzzer-beater three-point shot upang maagaw ng De La Salle University (DLSU) Green Archers ang panalo kontra Adamson University (sU) Soaring Falcons, 81-78, Huwebes sa pagbabalik ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Walang kabang ibinato ng 6-foot-3 forward ang pampanalong tres mula sa depensang ni Lenda Douanga upang makuha ng Taft-based squad ang ikaapat na panalo at manatiling buhay sa Final Four.

“Sobrang saya ko kasi, first of all, kailangan ‘yung panalo na ito, sabi ni manong [coach Derek Pumaren] we’ re down, but we’re not out, so, kailangang-kailangan naming manalo,” pahayag ni Austria.

Parte ang naturang tira ng 11-4 run ng Green Archers sa fourth period mula sa mga tira nina Mike at Ben Philipps at Austria upang tumabla sa 4-6 kartada kasama ang UE, Adamson at Far Eastern University.

Kumana ang sophomore forward mula University of the East high school ng kabuuang 16 puntos, dalawang steals mula sa 6-of-13 field goal at 2-of-5 sa three-point line.

Tumapos naman si Mike Philipps ng double-double na 14 points at 10 rebounds kasama ang tatlong steals. (Gerard Arce)