Bigating Thailand firm susugal sa ‘Pinas

Dadagdagan ng pinakamalaking kompanya sa Thailand ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas.

Ito ang inihayag ng mga opisyal ng CP Group sa dinner meeting kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., kamakalawa ng gabi, sa Bangkok, Thailand.

Ayon kay Press Secretary officer-in-charge Cheloy Garafil, kabilang sabubuhusan ng puhunan ng CP Group sa bansa ay sa sektor ng agrikulturapartikular sa aquaculture, palay at swine production.

“Thai conglomerate CP Group has pledged to make additional investmentsin the Philippines in aquaculture, rice, and swine production. CP Groupofficials expressed interest in collaborating with the Philippines in swine,rice, corn and aquaculture, as well as the development of the value chainof those industries to link them to local consumers,” ani Garafil.

Ang CG Group ay mayroong dalawang bilyor dolyar na pamumuhunan sabansa, kabilang dito ang Charoen Pokphand Foods PhilippinesCorporation, subsidiary ng Charoen Pokphand Foods Public CompanyLimited na nagrerenta ng feeds mill sa Guiguinto, Bulacan at pinalawak pasa aquaculture at agro-business.

Nagtatag din ang nabanggit na kompanya ng fish at hatchery farm sa Bataan na isa sa pinakamodernong aquaculture feed mills. (AileenTaliping)