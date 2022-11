Banta kay Love Marie: Nadine pinagkaguluhan, agaw eksena sa Gucci event Australia

Ang taray naman ni Nadine Lustre, ha!

Imagine, nag-attend siya sa Gucci Garden Archetypes Exhibition, Sydney Australia.

At mukhang siya lang ang nag-iisang Pinay na nakasali sa malaking event na `yon sa Australia. Base kasi sa mga photo na naglabasan, ang sikat na aktor mula sa Thailand na si Gulf Kanawut ang kasama niya sa mga photo, pati na ang sikat na photographer na si BJ Pascual.

At yes, kalat ang mga video na rumarampa si Nadine at todo posing din sa harap ng sangkatutak na photographer sa Australia.

Siyempre, super happy rin ng mga fan ni Nadine dahil na-feature sa sikat na Getty Images, prominent visual media company na base sa Amerika ang aktres.

Wow, ngayong nasimulan na ni Nadine ang pag-attend sa mga ganitong event, tila may karibal na si Heart Evangelista, ha! Eh, di ba, kering-keri ni Nadine ang mga ganiyang paandar, na sabi nga, si Nadine ang Queen of Aesthetics, di ba?

Eh, dahil sa looks ni Nadine, na morena nga ang kagandahan, at walang katumbas na kaseksihan, sure ako na mas pag-aagawan talaga siya ng mga photographer sa mga ganung event.

Well, kapag nasundan pa itong mga ganung ganap sa career ni Nadine, puwedeng-puwede talaga na maging banta siya sa career ni Heart, ha!

Lalo na siguro kapag naka-attend na rin siya sa mga Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, at kung ano-ano pang fashion week, ha!

Well, the more the merrier. Good luck Nadine! (Rb Sermino)