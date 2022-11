Anne Hathaway tuloy ang pagiging reyna

Malapit nang magkaroon ng part three ang The Princess Diaries ayon sa isang insider ng Disney.

Dahil sa The Princess Diaries na pinalabas noong 2001, sumikat ang aktres na si Anne Hathaway na agad na ginawa ang part two na The Princess Diaries 2: Royal Engagement in 2004.

Bumulusok ang career ni Anne sa Hollywood at sunud-sunod ang pagbida niya sa mga pelikulang Ella Enchanted, The Devil Wears Prada, Bride Wars, Valentines Day, Rachel Getting Married at Les Miserables kunsaan nanalo siya ng Oscar Best Supporting Actress.

Sa bagong yugto ng The Princess Diairies, ipapakita na tuloy pa rin ang pagiging reyna ni Mia Thermopolis sa Kingdom of Genovia pero meron na siyang sariling prinsesa.

Nagsabi na noon si Anne na babalik siya para gampanan ulit ang role na Mia sa ikatlong pagkakataon. Hoping ang maraming fans ng movie na pati si Ms, Julie Andrews ay bumalik din bilang si Queen Clarisse. (Ruel Mendoza)