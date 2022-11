4 natatanging painting ni Fernando Amorsolo tampok sa Pambansang Museo

Ang Judge Guillermo B. Guevara Foundation ay ibinahagi bilang donasyon ang apat na likhang sining biswal ni Fernando Cueto Amorsolo, ang kauna-unahang hinirang na Pambansang Alaga ng Sining para sa Sining Biswal, sa Pambansang Museo ng Pilipinas.

Si Ginoong Jeremy Barns, Direktor ng Pambansang Museo ng Pilipinas ay pormal na tinanggap ang mga painting mula kay Victor Guevara at mga opisyal ng Hukom Guillermo B. Guevara Foundation.

Ang mga natatanging katangian sa isang Amorsolo painting kay ang mga pigura na nakabalangkas laban sa isang tila pag-iilaw, at ang matinding liwanag sa isang bahagi ng canvas ay nagha-highlight sa mga kalapit na detalye. Ang sikat ng araw ng Pilipinas ay isang palaging tampok ng trabaho ni Amorsolo.

Ang apat na paintings ay may mga pamagat na “Ang Wakas ni Magallanes” (1963, oil on canvas), “The Assassination of Governor Bustamante” (1965, oil on canvas), “Bataan” (1942, oil on canvas), at ang portrait ni Judge Guevara (1950, oil on canvas). Ang mga ito ay dating matutunghayan sa Judge Guillermo B. Guevara Room, pangunahing aklatan sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman, kasama ang mga memorabilia ng hukom, mga aklat, at iba pang mga dokumento sa batas, kasaysayan, at pilosopiya.

Sa “Ang Wakas ni Magallanes,” inilarawan ni Ginoong Amorsolo ang pagkamatay ng manlalakbay na Portuges sa isla ng Mactan sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, si Magellan ay ginapi ni Lapu-Lapu sa kanilang laban at ito ang isa sa mga kauna-unahang manlaahbay na umikot sa mundo.

Sa pangalawang painting ni Ginoong Amorsolo, ang “The Assassination of Governor Bustamante,” inilarawan niya dito ang pagkamatay ni Gobernador Heneral Fernando Bustamante noong 1917. Ayon sa mga nakasulat sa kasaysayan, si Gobernador-Heneral Bustamante ay nahulog sa mga kamay ng mga tagasuporta ng Arsobispo ng Maynila na si Francisco dela Cuesta, na ikinulong ng gobernador dahil dinala ng una ang ilang tao na may nakabinbing mga kaso sa kustodiya.

Ang painting na “Bataan” ay palagiang naihahalintulad sa Michelangelo Buonarroti’s “Pieta,” pero sa likha ni Ginoongf Amorsolo, ang masisilayan ay isang patay na sundalo at kanyang ina na nagpapa-alala sa kahindik-hindik na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang Bataan Death March.