16 PH university swak sa Asia’s best

Pasok sa listahan ng mahuhusay na paaralan ang 16 na unibersidad sa bansa sa ginawang 2023 Quacquarelli Symonds Asia University Rankings (QS AUR).

Nakasama ng 12 iba pang unibersidad ang apat naman na world-ranked university: ang University of the Philippines (UP), Ateneo De Manila University (ADMU), De La Salle University (DLSU), at University of Santo Tomas (UST).

Una nang nakapasok ang apat o Big 4 sa QS World Rankings. Ang UP na nasa 412 na pwesto. Pang-651-700 ang ADMU. Habang pang 801-1000 ang DLSU. Samantalang ang UST ay pang 801-1000.

Ang Quacquarelli Symonds Asia ang University Ranking o kilala bilang Top University Rankings ang isa sa sikat na kumukuha ng datos sa mga unibersidad at sa kanilang pagiging progresibo. Bukod sa Big 4, 12 Philippine Universities mula sa 131 mga paaralan sa pitong ASEAN countries ang nakasama.

Kasunod sa Big 4 nakasama sa QS ang Ateneo de Davao University, Mapua University, Siliman University na nasa 551-600 na ranggo.

Sinundan ito ng Mindanao State University – Iligan Institute of Technology na pang-601-650; Saint Louis University at Xavier University ang 651-700.

Hindi din magpapahuli sa pwesto ng 701-750 ang Adamson University, The Cebu Technological University, Central Luzon State University, Central Mindanao University, Central Philippine University, Lyceum of the Philippines University.

Iba’t ibang parte ang pinagmulan ng mga unibersidad at hindi sentralisado ang mga nakapasok na mga Unibersidad sa National Capital Region. Pinapatunay nito na kaya makipagsabayan ang Pilipinas sa karatig na mga bansa.

Binabase ang ranking ng QS gamit ang —Academic at employer reputation , dami ng guro sa estudyante, international research network, Citations per paper at papers per faculty, staff na may doctorate degree, proportion ng international students at faculty, proportion of inbound at outbound exchange students. (Nethaniah Jan Lim)