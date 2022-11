Vhong Navarro sa Camp Bagong Diwa na ikukulong

Nakatakdang ilipat ng National Bureau of Investigation – Security Management Section (NBI-SMS) sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Taguig City Jail – Male Dormitory, Camp Bagong Diwa, Taguig City ang aktor na si Ferdinand “Vhong” Navarro.

Ito ay matapos na matanggap ang commitment order mula sa Regional Trial Court Branch 69 ng Taguig RTC.

Nabatid na kinatigan ng korte ang kahilingan ng kampo ni Deniece Cornejo na mailipat sa kustodiya ng BJMP ang TV host actor mula sa NBI.

Si Navarro ay isasailalim muna sa mandatory Medical Examination, kasama na ang RT-PCR test, bilang pagtalima sa health protocol requirements bago siya mailipat sa BJMP, Taguig City.

Ang kaso laban kay Navarro ay may kinalaman sa rape case na isinampa ni Cornejo.

Samantala, wala pang desisyon ang korte kung pagbibigyan ang isinampang motion to bail ni Navarro. Naglabas ang korte ng non-bailable warrant of arrest laban kay Navarro noong Setyembre 19 dahil sa panggagahasa umano niya kay Cornejo noong Enero 17, 2014. Sumuko siya sa NBI noong araw ding iyon at inilipat sa NBI Detention Center sa Maynila sa sumunod na araw. (Juliet de Loza-Cudia/Betchai Julian)