Usapang chess sa TOPS Forum

USAPANG chess ang tema ng Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc (TOPS) ‘Usapang Sports’ upang mabigyan ng pagkakataon ang mga panauhin mula sa chess community na mailahad ang kanilang mga programa ngayong Huwebes sa Behrouz Persian Cuisine sa Sct. Tobias, Quezon City.

Pangungunahan ni Grandmaster Jayson Gonzales, Secretary General ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP), ang mga batang chess wizard na nag-uwi ng karangalan mula sa matagumpay na kampanya sa Eastern Asia Youth Chess Championship sa Bangkok, Thailand.

Makakasama rin sa programa na magsisimula ganap na alas-10:30 ng umaga sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC), Pagcor at Behrouz Persian Cuisine, si Vincent Travis Chua, pangulo ng Nova Wellness Stores na magsisilbing pangunahing sponsor sa ilalargang kompetisyon ng NCFP bago matapos ang taon.

Inaanyayahan ni TOPS President Maribeth ‘Beth’ Repizo ang mga miyembro at opisyal gayundin ang publiko na makiisa sa talakayan na mapapanood via livestreaming sa TOPS official Facebook page, gayundin sa Channel 45 ng PIKO (Pinoy Ako) network. (Abante Sports)