Toyota binakbakan sa 1 bagsakang milyong insurance fee

Nagulantang ang isang bibili ng bagong 2022 Land Cruiser dahil sa sinisingil sa kanyang P1M insurance contract ng isang Toyota dealer.

Ayon sa report ng Bilyonaryo, nagpa-reserve siya ng 300 series sa isang Toyota dealership store sa Metro Manila noong 2021.

Nalaman niyang parating na ang kanyang unit sa first quarter ngayong taon ng 2022.

Nang kanya itong i-follow-up, nagulat siya noong sabihin ng kanyang agent na makukuha lang niya ang bagong Land Cruiser kapag nagbayad siya ng P7.531 million.

Malayo ito sa napagkasunduan na P5.672 million na suggested retail price ng naturang kotse.

Noong kanyang tingnan ang break down ng bayarin kung bakit umabot sa halos P2 milyon ang dagdag, napansin niya na dahil pala ito sa insu¬rance.

Ang eight-year insurance kasi na pinababayaran sa kanya ng kanyang agent ay abot sa P1.44 million na kailangan daw ibigay sa pamamagitan ng lump sum o isang bayaran.

“What is the point of making reservations and paying deposits if dealers would demand a hefty premium just to jump the cue? Nobody is stupid enough to advance insurance payment for eight years. I don’t know if that is even legal. That is highway robbery!” reklamo ng customer ng Toyota.

Ayon umano sa agent, standard operating procedure na raw ito ng lahat ng Toyota dealers para sa bagong Land Cruiser, kaya walang naging choice ang customer.