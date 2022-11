Scottie Thompson sinorpresa ng esmi

ISANG sorpresa mula sa magandang misis niya ang dinatnan ni Scottie Thompson mula sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas kontra Jordan at Saudi Arabia sa 5th window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers kamakailan.

May pa-tarpaulin ang esmi nitong si Jinky sa pag-uwi nito sa kanilang bahay ng kasalukuyang Most Valuable Player (MVP) ng PBA sa Barangay Gimebra Gin Kings.

“Congratulations and Welcome Home, Love,” ayon sa nakalagay na mensahe sa tarpaulin ng misis ni Scottie.

Ibinida naman agad ito ni Scottie at pinasalamatan ang sweet na kumander.

“Home. Thank you Lord. I love you so much!!!! Jinky Thompson,” sambit ni Scottie.

May pasalubong naman ang reigning PBA MVP para sa misis na mula sa mga kababayan sa Jeddah.

“My lablab is finally home! Thank you to all our Kababayans in Jeddah who took their time and effort na magpadala ng pasalubongs for me! I appreciate the love! I don’t know how to reach you but I hope makita niyo to. Sending my love from PH to KSA,” caption ni Jinky. (Sarah Asido)