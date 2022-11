Rianne Malixi, 3 pa sa ICTSI Final Four

NAGBAON sina 13th seed Rianne Mikhaela Malixi at top favorite Chihiro Ikeda ng isa pang pares ng kumbinsidong mga panalo upang ihulma ang eksplosibong salpukan samantalang sinawata ni No. 2 Harmie Nicole Contantino ang pasabog sa huling bahagi ni No. 7 Sunshine Baraquiel para sa pakikipagtuos kay No. 6 Marvi Monsalve.

Sa pangalawang araw ito Miyerkoles ng 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022 11th & final leg, ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Villamor Match Play sa Villamor Golf Club sa Pasay na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

Naitakda ang paghahartap nina Ikeda at ng kinagigiliwang amateur na suportado ng ICTSI bago pa ang finals nang tabigin ng una si 8th seed Lovelyn Guioguio, 7&6, at ang huli’y pinoste ang pangalawang sunod na 3&2 sa pagkakataong ito kay No. 5 Gretchen Villacencio sa Last 8 sa unang mano-manong LPGT event.

Tumarak naman si Constantino ng 3&1 victory kontra Baraquiel pagkalusot kay amateur Maria Rafael ‘Mafy’ Singson, 1-up sa umpisa ng torneo, habang nag-rally si Monsalve upang lansihan si No. 12 Florence Yvon Bisera, 1-up makalipas ang 3&2 pananaig kay No. 11 Lucy Landicho noong Martes.

“Malixi is playing very good now, so I will just play my game,” lahad ni Ikeda, asintang idagdag ang korona rito pagkapamayagpag sa Mount Malarayat at Eagle Ridge-Aoki na naglagak din sa kanya ng Order of Merit diadem. (Ramil Cruz)