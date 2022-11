Raymond Almazan, Meralco buhay pa sa quarterfinals

Mga laro Biyernes: (Araneta Coliseum)

3:00pm — NLEX vs Terrafirma

5:45pm — Ginebra vs Blackwater

Pinanatiling buhay ni Raymond Almazan ang tsansa ng Meralco Botls na makausad sa playoffs sa pagtakas ng krusyal na 97-91 panalo kontra TNT Tropang Giga sa papatapos na eliminasyon ng 2022 PBA Philippine Cup sa Araneta Coliseum Miyerkoles.

Nagtala si Almazan ng 21 puntos, 11 rebounds, 1 steal, 4 blocks at 2 block recovery upang tulungan ang Bolts sa ikatlong sunod na panalo simula dumating ang import na si KJ McDaniels at makapasok sa kailangang walong koponan na uusad sa quarterfinals.

“It doesn’t matter as long as we win. Basta nananalo ang team, masaya na kami. Sabi lang ni coach na gawin ko lang ang gusto ko gawin. One game at a time. Sabi ni coach enjoy lang kami,” sabi ni Almazan sa pagtulak sa Meralco sa 4-5 panalo-talong kartada.

Ikinatuwa naman ni Meralco coach Norman Black ang panalo simula na makasama si McDaniels.

“Just like Raymond says, our level of practice really improved since KJ arrived. Normally it, translates into the game,” sabi ni Black matapos na makapantay ng Meralco ang tinalo nitong TNT sa ikapito at ikawalong puwesto.

Tumulong naman si McDaniels sa pagkolekta ng kabuuang 26 puntos, 15 rebounds, 4 assists at 1 block, habang si Aaron Black ay nag-ambag ng 17 puntos, 11 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block.

May 13 puntos din si Bong Quinto at 10 kay Chris Banchero. (Lito Oredo)