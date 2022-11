Proteksyon sa mga first responder, rescuer, hinirit

Hiniling ni San Jose del Monte City Rep. Florida “Rida” Robes na dagdagan ang proteksyon sa mga first responder at rescuer sa gitna ng lumalalang kondisyon ng klima sa buong mundo.

Ayon kay Robes, panahon na para palakasin ang human resource upang matugunan ang lumalalang problema sa climate change.

Sa isang privilege speech, iminungkahi ni Robes ang agarang pagtugon ng gobyerno sa isyu matapos pumangalawa ang Pilipinas sa 2018 Climate Risk Index sa mga bansang lubhang naapektuhan ng matinding lagay ng panahon at ika-11 sa 180 na mga bansa sa 2020 Environmental Performance Index (EPI ).

Dahil dito, dumaranas aniya ang Pilipinas ng malaking pagkalugi sa ekonomiya na umaabot sa $3.5 bilyon batay sa pagtantya ng World Bank kada taon dahil sa mga natural na kalamidad.

“In the aftermath of Super Typhoon Karding, this representation would like to spark an honest dialogue to three inconvenient—yet vital—truths that affect our nation and humanity as a whole…The pressing and urgent need to strengthen our policies on environmental protection and adapting to climate change,” pahayag ni Rep. Robes.

‘Karding alone destroyed at least P 160-million worth of high value crops,” ani Rep. Robes.

Dagdag niya, hindi bababa sa 5,239 Bulakenos, 1,571 pamilya, kabilang ang 1,447 bata at 231 senior citizen ang nawalan ng tirahan at napilitang lumikas upang makatakas sa baha, na ikinamatay ng limang emergency volunteer.

‘Nasa state of climate emergency na tayo. Humarap si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa UN General Assembly na nagdeklara na ikaapat ang Pilipinas sa pinaka-bulnerable na bansa sa pagbabago ng klima…Ang kawalang-katarungang ito ay dapat itama, ‘diin nito.

Kasabay nito’y hinikayat ni Robes ang mga kapwa mambabatas na isabatas ang mga hakbang na nagpo-protekta sa kapaligiran laban sa epekto ng pagbabago ng klima.

Bilang panimula, iminungkahi niyang palakasin ang tungkulin ng mga rescuer at first responder.

“Countless storms have passed yet the courage of rescuers of our national and local disaster risk reduction and management councils, and civil society volunteers remain unbreakable and indomitable. Yet, it is unconscionable that our laws are inadequate to protect them,” giit ng kongresista.

Ang mapangwasak na baha na dulot ng Super Typhoon Karding ay wala aniyang kapantay at nakakaalarma.

Sa Bulacan pa lang ay ramdam na ito nang lumubog sa baha ang San Miguel, San Ildefonso at San Rafael na hindi karaniwang binabaha.

Bilang pangunahing depensa sa mga kalamidad ng national at local government, iginiit ni Robes na nababalewala ang kahalagahan ng mga disaster volunteer at rescuer dahil tinuturing lang sila bilang casual employee na mababa ang swedo at tumatanggap lang ng karampot na proteksyon.

Aniya, ang “Bulacan Five” na sina George Agustin, Troy Justin Agustin, Marby Bartolome, Narciso Calayag Jr. at Jerson Resurreccion ay namatay “sa linya ng tungkulin at paglilingkod sa bansa.

Sinabi niya na nagsampa na siya ng dalawang hakbang na nagbibigay kapangyarihan sa mga emergency volunteer gamit ang HB 5584 o ang Emergency Volunteer Protection Act of 2022 at HB 5650 o Magna Carta para sa Public Disaster Risk at Emergency Responders.