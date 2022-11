PNP: Patayan, rape, iba pang krimen nabawasan

Bumaba ng 2.66 porsyento ang mga naitalang krimen sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre 13 ngayon taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2021, sabi ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, base sa pinakabagong datos ng kapulisan, nakapagtala sila ng 34,050 index crimes sa bansa.

Kabilang sa index crimes ang mga kasong murder, homicide, physical injury, rape, at crimes against property katulad ng robbery, theft, car at motorcycle theft.

“During the same period last year, January to November 13, we recorded 34,982 index crimes. So for this year, there is a decrease of 932 cases, which translates to a 2.66 percent decrease,” pahayag ni Fajardo sa panayam ng media sa Camp Crame nitong Martes.

Binanggit ni Fajardo na bumaba ang mga kaso ng crime index dahil sa pinaigting na police operations at visibility sa mga lugar na maituturing na mataas ang krimen at sa kooperasyon na rin ng publiko sa kapulisan.

Pipilitin aniya ng PNP na pangalagaan ang pagbaba ng krimen ngayong sumapit na ang Christmas season kung saan inaasahang tumataas ang krimen. (Edwin Balasa)