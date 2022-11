Paglalapit ng serbisyo ng gobyerno sa tao

Isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo ng pamamahala na natutunan ko mula kay dating pangulong Rodrigo Duterte ay ang paglalapit ng mga serbisyo ng gobyerno sa mga tao kaysa hayaang ang mga tao pa ang lumapit at magmakaawa sa gobyerno para sa mga serbisyo nito. Sumasaludo po ako sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hangaring maipagpatuloy ito at mas ilapit pa ang gobyerno sa mga tao.

Simple lamang po ang dahilan sa likod ng prinsipyong ito: pera ng tao ang ginagamit ng gobyerno para sa mga programa nito. Kaya naman nararapat lang na tayo na dapat mismo ang lumapit sa kanila para maghatid ng mga serbisyong pinopondohan ng kanilang mga bulsa.

Isa sa mga napakahalagang serbisyong kailangan ng mga Pilipino sa kasalukuyan ay healthcare, lalo na po at nariyan pa ang banta ng COVID-19 at iba pang mga sakit. Kahit mga sakuna mismo ay nagreresulta rin sa emergencies na nangangailangan ng karampatang medical interventions. Kaya naman napakahalagang matutukan ang paglalapit ng health services ng gobyerno sa mga Pilipino.

Noong 2018, isa sa mga naisip nating inisyatibo para mailapit sa mga Pilipino ang healthcare services ng gobyerno ay ang Malasakit Center program. Noong mayor pa ng Davao City si dating pangulong Duterte, maraming lumalapit sa kanya sa city hall na nanggagaling pa sa karatig naming mga lugar, gaya ng General Santos City, Zamboanga, o Surigao para humingi ng tulong sa kanilang pampaospital at pampagamot. Gusto man namin silang tulungan, sinabi ng Commission on Audit na hindi raw pwedeng gamitin ang pera ng Davao City sa kanila dahil hindi sila residente ng lungsod.

Doon ko nakita ang puso ni Tatay Digong para sa mga mahihirap. Dahil hindi niya matiis na tanggihan itong mga pasyenteng ito dahil, aniya, “Pilipino rin sila”, hinimok niya ako na mag-isip ng paraan kung papaano namin sila matutulungan.

Sabi ko, bakit ba natin pinapahirapan ang mga kababayaan natin? Hirap na nga sila at may sakit, pinapahirapan pa. Sa totoo lang, pera naman ng taumbayan iyan. Dapat ibalik ito ng gobyerno sa mga Pilipino sa pamamagitan ng maayos, maaasahan, at mabilis na serbisyo lalo na pagdating sa kalusugan.

Dito po nabuo ang Malasakit Center program. Sa unang anim na buwan ko bilang senador, sinikap ko na maipasa ang Malasakit Centers Act of 2019 na naisabatas bilang Republic Act No. 11463. Sa tulong ng Malasakit Centers sa iba’t ibang ospital sa bansa, hindi na po kailangang pumila o mag-ikot ng mga Pilipino sa iba’t ibang opisina ng gobyerno para kumuha ng medical assistance. Gobyerno na po mismo ang naglapit sa kanila ng mga serbisyong ito sa tulong ng Malasakit Centers.

Mayroon na po tayong 152 Malasakit Centers sa iba’t ibang ospital sa buong bansa. Sisikapin natin na paramihin pa ang mga ito sa kasalukuyang administrasyon.

Ngunit papaano naman po ang mga kababayan nating nasa mga liblib na lugar at malayo sa mga ospital? Papaano natin masisiguro na may mabilis na access pa rin sila sa may kalidad na healthcare services kahit na malayo sila sa mga siyudad?

Ang mga katanungang ito ang nag-udyok sa atin na simulan ang pagtatayo ng mga Super Health Centers.

Ang SHCs ay mga medium na bersyon ng polyclinics at mas malaki kaysa sa rural health units na nagkakaloob ng mga serbisyo tulad ng out-patient, birthing, isolation, diagnostic (laboratory: x-ray, ultrasound), pharmacy, at ambulatory surgical unit, at iba pa. Maaari rin pong magsilbing satellite vaccination sites ang mga SHCs para sa mga Pilipinong nakatira malayo sa urban centers.

Itinatayo at itatayo po ang SHCs sa iba’t ibang strategic locations sa bansa para masiguro na accessible sila para sa mga Pilipinong pinakanangangailangan ng kanilang mga serbisyo.

Nito lamang nakaraang mga araw, nagkaroon ako ng monitoring at inspection ng SHC sa Anilao, Iloilo at sa Iba, Zambales. Dinaluhan ko rin ang groundreaking ng SHC sa Calatagan, Batangas, at sa Balagtas, Bulacan.

Napakahalagang maisakatuparan natin ito, may pandemya man o wala, dahil hindi naman po nawawala ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa aspeto ng kanilang kalusugan.

Napakahalaga rin na palakasin ang kasalukuyang health facilities na mayroon tayo, hindi lamang para matugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal o pamilya sa aspeto ng kalusugan, kundi upang matugunan din natin ang mga pangangailangan ng ating mga komunidad pagdating sa serbisyong pangkalusugan.

Ang pagtatayo ng mga SHCs ay parte at pinopondohan ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Layunin nating makapagpatayo ng 307 SHCs sa buong bansa sa ilalim ng 2022 budget ng HFEP.

Sa mga naging hearing naman sa 2023 budget ng DOH sa Senado, siniguro ko na may sapat na pondo ang ahensya para sa patuloy na pagtatayo ng mga SHCs at mga programa na maglalapit ng public healthcare services sa mga Pilipino.

Si Pangulong Marcos Jr. mismo na po ang nagsabi sa kanyang unang State of the Nation Address na kailangang mailapit natin ang healthcare system sa taumbayan nang hindi nila kailangang pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o rehiyon. Sang-ayon ako dito at tutulong ako na maisakatuparan ito.

At tulad ng lagi kong paalala sa lahat ng ahensya ng gobyerno, siguraduhin natin na magastos ang pondo sa tama at naaayon sa batas, lalung-lalo na po iyong mga mahihirap ang dapat makinabang dito. Huwag po nating pabayaan ang mga mahihirap nating kababayan, lalo na ang mga helpless, hopeless, at walang ibang malalapitan maliban sa pamahalaan. Lubusin natin ang pera ng gobyerno para sa mga mahihirap.

Pabilisin natin ang lahat ng mga sistema sa mga opisina ng gobyerno. Tanggalin din natin ang mga prosesong hindi naman kailangan at nagpapabagal sa usad ng serbisyo. Isailalim ang mga watak-watak na serbisyo sa iisang pamamahala nang sa gayon ay hindi na nagkakandaugaga ang mga Pilipino sa pagkuha ng mga serbisyong nararapat sa kanila.

Sa paghahatid natin ng serbisyo sa ating mga kababayan, itrato natin sila sa paraang nais nating itrato tayo at ang ating mga mahal sa buhay kapag tayo ang may matinding pangangailangan. Pantay-pantay dapat ang serbisyo para sa bawat Pilipino!