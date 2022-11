NIA boss inalmahan 6-buwang suspensyon ng Ombudsman

Inalmahan ni National Irrigation Administration (NIA) Administrator Benny Antiporda ang mabilisang paglabas ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman na posibleng kagagawan umano ng mga nasasagasaan niya sa ginagawang reporma.

Sa isang press conference, sinabi ni Antiporda na bagama’t tanggap niya at handa niyang sundin ang minadaling kautusan ng Ombudsman hinggil sa kanyang kaso, nanawagan itong silipin din ang kanilang naunang naisampang kaso laban sa ilang tiwali sa NIA.

Marami ang nagduda sa naging mabilis na aksyon ng Ombudsman laban sa suspensyon gayung wala man lamang natatanggap na complaint affidavit ang kampo ni Antiporda na naisampa sa Ombudsman.

Hindi maiwasang maghinala ang kampo ng opisyal na may ilang nagmamaniobrang sindikato na kumikilos sa Ombudsman kung kaya’t panawagan ni Antiporda sa Ombudsman na huwag magpagamit sa mga sindikato.

Una nito, sinampahan kamakailan si Antiporda ng ilang opisyal ng NIA ng kasong administratibo na kinabibilangan ng grave misconduct, conduct, prejudicial to the best interest of the service, harassment, ignorance of the law at oppression.

Ngunit pinabulaanan ni Antiporda ang mga paratang ng mga nagrereklamong sina Lloyd Allain Cudal, Michele Gonzalez Raymundo at ilng concerned employees umano ng NIA kasama ang NIA Employees Association of the Philippines (NIAEASP).

Napag-alaman na ang mga nagrereklamo ay pinaniniwalaang kasapakat sa sindikato ng NIA na naapektuhan simula ng magpatupad ng reporma si Antiporda laban sa mga tiwaling tauhan ng ahensya, kasabay ng pagpapalabas ng NIAEASP at itinatangging kasama sila sa mga nagrereklamo laban sa NIA chief at sinasabing ginamit lamang sila. (Mina Navarro)