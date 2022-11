Naturalization ni Justin Brownlee aprub sa unang pagbasa ng Kongreso

ABOT-KAMAY na ni Barangay Ginebra resident import Justin Brownlee ang paglalaro sa Gilas Pilipinas sa ikaanim na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero 2023.

Ito ay matapos na mabilis na umusad ang naturalization process ni Brownlee na kinakailangan para makapaglaro ito sa Gilas Pilipinas nang maaprubahan ang aplikasyon nito sa unang pagbasa pa lamang sa Kongreso.

Inaprubahan ng House Justice Committee sa unang pagbasa ang House Bill (HB) 825, o kilala bilang naturalization bill ni Brownlee Miyerkoles ng umaga, Nobyembre 16.

Dumalo sa proceedings ang 6-foot-6 American swingman na nakasuot ng Barong Tagalog bilang hudyat ng pormal na pagsisimula ng kanyang proseso sa pagiging isa sa mga naturalized na manlalaro ng Gilas Pilipinas.

Si Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga ang nag-move for approval matapos hindi tumutol sa kanyang naturalization ang mga departamento ng Justice, Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration.

Itataas na ngayon ang HB 825 sa Rules Committee para sa ikalawang pagbasa, bago pagbotohan ng plenaryo para sa ikatlo at huling pagbasa.

Uulitin ang proseso sa Senado, bago ihatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pirma.

Huling proseso para kay Brownlee ang pagkuha ng Oath of Allegiance sa Republika ng Pilipinas, at bibigyan ng Certificate of Naturalization. Maari na siyang mag-apply ng Philippine passport bago isumite ang kanyang mga papeles sa FIBA para maaprubahan.

Nauna nang sinabi ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na target nito isama si Brownlee bilang naturalized player ng bansa sa ikaanim at huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero. (Lito Oredo)