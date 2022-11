Nagpakilig sa IG: Carmina gustong pakasal ulit kay Zoren

Isang dekadang anibersaryo ng surprise wedding nina Zoren Legaspi at Carmina Villarroel ang makikita sa mga socmed nila.

Though of course, dalawang dekada na silang magkasama with their twins Mavy & Cassy Legaspi.

Isa sa mga solid na relasyon sina Zoren at Carmina na hanggang ngayon, nararamdaman ang pagmamahalan nila, bukod pa sa magandang pagpapalaki nila sa mga anak.

Punong-puno rin ng pagmamahal at assurance ang ibinahagi nilang anniversary greetings sa isa’t isa sa pamamagitan ng kanilang Instagram account.

Sabi ni Zoren, habambuhay raw na safe si Mina sa piling niya.

“Happy 10th Anniversary to us today my Muffin @mina_villarroel. It doesn’t matter how many rough waves we will encounter. Just hang on tight. You are forever safe in my arms with God’s mercy of course.”

Sa message naman ni Carmina, sinabi niyang kung magpapakasal siyang muli, si Zoren at si Zoren pa rin ang pakakasalan niya.

Aniya, “To my Honey, Dinosaur, and our Tatay, Happy Anniversary! We’ve been through a lot and I wouldn’t have survived those trials without you. Thank you for always being there for me and my family. You are my rock and pillar of strength. I will marry you all over again.”

Parehong may IG stories din ang kambal na sina Mavy at Cassy na emotional greerkngs for Zoren & Mina. Halos pareho rin sa mensahe nila na ang pagmamahal na nakita nila sa mga magulang ang nilu-look-up nila.

Kean hindi dyinowa si Alex

Sa interview ni Kean Cipriano sa YouTube vlog ni Ogie Diaz, tahasan nitong itinanggi na naging official na magkarelasyon sila ni Alex Gonzaga noon.

Pero item sila dati at natatandaan pa namin na may mga emote rin noon si Alex sa tila kinahantungan ng relasyon nila.

Sey ni Kean, “Kung meron isang tao na matagal kong nakasama sa industriya, si Alex talaga. Kasi, unang stint ko sa TV, kami na ni Alex ang magkasama.

“Hindi naman naging kami. Pero we had a good run do’n sa ano ‘yon. Siya kasi ang matagal kong naka-trabaho. Kung ano man ang past no’n, nakakatawa na lang siyang usapan. Kasi, bihira… bihira rin ‘yong gano’n.”

Sa ngayon, pareho na silang happily married ni Alex, pero curious kami kung magre-react kaya si Alex sa naging interview ni Kean.