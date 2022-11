Nadine naluma sa kasikatan ni Bea

Milyones na naman ang nagdagdag sa kayamanan ni Bea Alonzo.

Heto nga at endorser na naman siya ng isang mobile unit brand.

Makikita sa Instagram ng aktres ang kumpirmasyon sa project.

Pinagmalaki ni Bea ang mga photo, video sa bakasyon sa Europe, gamit ang nasabing cellphone unit.

Si Nadine Lustre ang naunang endorser ng naturang brand. At kahit hindi naman parehong unit ang ini-endorse nila ni Bea, pinagkumpara pa rin ang dalawa.

Sabi, naluma nga raw si Nadine kay Bea lalo at ang minu-model nito ay mga bagong unit.

Ion Perez lumublob sa yelo

Nagpasikat si Ion Perez sa Instagram nang gayahin si Matteo Guidicelli sa ginawang routine matapos ang extreme work out.

Katulad ni Matteo na lumublob sa tubig na puro yelo, ginawa rin ito ni Ion. Mapapanood sa video ni Ion sa IG na matapos lagyan ng karagdagang yelo ang container, lumublob na ito.

Mapapansin lang na malayo sa ginagawa ni Matteo ang eksena ni Ion. Si Matteo kasi ay kalmado at nagmi-meditate habang nakalubog sa tubig. Si Ion kasi ay malikot at panay ang hugas sa kanyang mukha at buhok na parang nasa swimming pool.



Noel Trinidad, Liza Lorena nagpaiyak sa FB

Mukhang may laban sa box office ang all-drama movie na “Family Matters” na pinagbibidahan nina Noel Trinidad, Liza Lorena.

Pasok nga sa Metro Manila Film Festival 2022 ang naturang pelikula na dinirehe ni Noel Naval at sinulat ni Mel del Rosario.

Nakalabas na sa social media ang teaser ng movie at base sa mga nakapanood na ng trailer ay umaatikabong iyakan ang aasahan.

Hindi na bago ang plot ng istorya tungkol sa mga aging parents na pinu-problema ng kani-kanilang mga anak, lalo’t pagdating sa kung sino ang maga-alaga nito.

Pero napaglalaruan ang kuwento sa mga sub-plot, conflict, ng ibang mga karakter.

Naging viral at trending ang pelikula ni Baron Geisler na “Doll House” sa Netflix, dahil sa kargang drama sa kuwento tungkol sa mag-ama.

Kaya naman hindi malayong umagaw ng box-office returns ang “Family Matters” sa mga pelikula nina Vice Ganda, Coco Martin, Nadine Lustre.

Sandara pinaliguan ng bulaklak

Kahit hindi na masyadong abala si Sandara Park bilang isang singer mula nang ma-disband ang grupo nilang 2N1 sa Korea, nanatiling sikat pa rin ang tinaguriang “Pambansang Krungkrung” ng Pinoy showbiz.



Pinaliguan ng maraming malalaking bouquet of flowers ang K-pop star nang mag-celebrate ito ng 38th birthday last November 12.

Sa kanyang mga pinoste sa Instagram, malalamang binigyan ng iba’t ibang birthday event si Sandara ng kanyang mga fan.

May mga nagbigay ng donasyon at gumawa ng party para sa kanya.

Pinakita rin ni Sandara ang isa niyang endorsement sa Korea na bumati sa kanya sa pamamagitan ng mga birthday initials sa glass panel.

Walang naganap na malaking birthday celebration si Sandara sa Korea.

“Thank you for all the birthday projects. Events, donations and parties you guys prepared for me. You guys are the B.E.S.T!! Let’s party together next year!! #2022 #LegenDaraDay,” sabi ni Sandara.