Mga senior, PWD aprub sa early voting

Inaprubahan ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill upang makaboto ng mas maaga ang mga senior citizens at persons with disabilities (PWDs).

Sa ilalim ng panukala, kailangang magparehistro ng mga senior citizen at PWD na nais na makaboto ng mas maaga sa nakatakdang eleksyon. Ito ay gagawin sa loob ng pitong araw bago ang nakatakdang halalan.

Ang Commission on Elections (Comelec) ay inatasan na sundin ang mga probisyon ng Accessible Polling Places for PWDs and Senior Citizens upang hindi maging mahirap sa mga ito ang pagboto. (Billy Begas/Eralyn Prado)