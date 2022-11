Mas maraming holiday sa 2023 dineklara ni PBBM

Magkakaroon ng karagdagang holiday at adjustment sa iba pang non-working days para sa taong 2023.

Nabatid na inamyendahan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Proclamation No. 42 kung saan sa Proclamation No. 90, idineklara ang Enero 2, 2023 bilang special non-working day.

Habang ang Abril 10 at Nobyembre 27, 2023 ay ikinukunsidera na bilang regular holidays.

“There is a need to adjust these holidays pursuant to the principle of holiday economics wherein a longer weekend will help encourage domestic travel and increase tourism expenditures in the country,” ayon kay Marcos .

Sinabi pa ni Marcos na ang New Year’s Day sa 2023 ay pumalo ng Linggo kaya idineklara na ang Enero 2 ay idinagdag na bilang special non working day sa buong bansa.

Nabatid na ang Araw ng Kagitingan (Abril 9) ay tumapat din ng Linggo.

“To enable our countrymen to avail of the benefits of a longer weekend, Monday, April 10, 2023, in lieu of Sunday, April 9, 2023 may be declared as a non-working holiday, provided that the historical significance of Araw ng Kagitingan is maintained,” paliwanag ni Marcos.

Gayundin, ang Bonifacio Day, na ginugunita tuwing Nobyembre 30 na tumapat sa Huwebes sa 2023, ang Nobyembre 27 ay idineklarang nin working holiday habang ang Nobyembre 30 ay idineklarang working day. (Juliet de Loza-Cudia)



.