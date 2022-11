Katya nagsisi sa pagpapakasal

Hinhintay na lang pala ng former Viva Hot Babes Katya Santos ang annulment ng kanyang kasal.



Kinasal si Katya noong 2013, pero naghiwalay sila ng non-showbiz husband niya noong 2016. Meron silang isang anak na babae na 9-years old na ngayon.



“Waiting na lang ako for the decision. ’Yon na lang, decision na lang. Waiting na akong ma-grant. Tapos na s’ya, tapos na ang mga hearing. Waiting kami for three months or so na mabigay na ’yong grant. ’Yon na lang, ’yon na lang ang hinihintay ko,” sey ni Katya.



Si Katya raw ang nag-file ng annulment kaya lahat ng gastusin sa pagproseso ay galing sa kanyang bulsa.

“Magastos siya pero sa akin, sinuwerte ako na hindi siya ganu’n kagastos pero ang tagal. Parang umabot na rin ako ng halos magpa-five years. Kasi inabutan ng pandemic. Dapat matatapos na siya before pandemic. Eh, kaso, ’yon na nga. Hindi nagtuloy-tuloy ’yong hearing dahil laging cancelled. Siyempre, pandemic. Finally, ’yon na nga. Narinig ko okey na. Decision making na lang.”



Marami raw natutunan si Katya sa nangyaring ito sa kanyang buhay. Kung babalikan daw niya ang chapter na iyon ng buhay niya, hindi raw sana muna siya nagpakasal.



“Nagpakasal lang din naman ako dahil akala ko maganda ’yong feeling ng kasal. ’Yon ang thought ko before, eh. Siyempre, bata ka. Hindi mo naman alam, eh. ’Di ba, gusto mo lang, ‘Kasal ako.’ Pero hindi pala ganu’n ’yon.



“Dapat pala, kahit nabuntis ka, pag-isipan mo talaga. ’Wag muna pala talaga magpakasal kasi hindi mo pa rin talaga masasabi, eh. Kesa you go through this annulment na ang hirap, magastos. Better na wala na lang, ’di ba?



“Ngayon, na-realize ko, hindi na rin siya as important as before. Kasi ang dami kong kilala na hindi sila kasal pero parang mas mag-asawa pa ’yong buhay nila.”



Nabanggit din ni Katya na wala siyang natanggap na anumang child support sa kanyang estranged husband.



“Walang support pero ayoko na lang din ma-stress. Kasi mabubuwisit ka lang. But honestly, hindi kami magkaaway. We’re still friends. Pinapakita ko pa rin sa kanya ‘yong daughter ko. Kasi ayokong lumaki siya na hindi niya kilala o galit siya sa tatay niya. Wala namang alam ang daughter ko sa pangyayari so I still want her to respect her father.” (Ruel Mendoza)