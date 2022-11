Kat, Josef, Ali, Angela, Luke nagpaulan ng boobey, wetpaks, nota sa ‘Alapaap’

Umulan ng boobs, wetpaks, nota sa pelikulang ‘Alapaap’ na dinirek ni Fred Cortez, at prodyus ni Direk Dante Mendoza.

Sa simula pa lang ng pelikula, pasabog na agad ang iba’t ibang posisyon na makikita mo, na puro hubad na katawan ng mga artista.

Well, ang ‘Alapaap’ ay kuwento ng mga kabataan/estudyante na nag-aaral ng filmmaking. At sa kanilang thesis, kailangan nilang magpunta sa isang liblib na lugar para gawan ng kuwento ang mga naninirahan doon, na sa paniwala nila ay makaluma pa rin, ayon sa kanilang research.

Bida sina Josef Elizalde, Kat Dovey, Angela Morena, Andrea Garcia, Ali Asistio, Chesca Paredes, Alona Navarro, Chad Solano, Luke Selby.

Anyway, sanay na ako sa tapang nina Kat, Josef, Angela, Chad sa pagpapasilip ng kanilang mga hubad na katawan. Ilang beses na nga akong nakapanood ng movie na sila ang mga bida, at totoo naman na matatapang sila at walang inaatrasang hubaran.

Pero, dahil afam nga siguro si Luke Selby, kaya kinabog niya lahat ng mga lalakeng hubadero sa Vivamax, o kahit sa Pilipinas. Aba, walang pakundangan na nilantad ni Luke ang tirik na tirik niyang sandata, ha!

Kaloka! At may ipagmamalaki naman siya, siyempre.

Anyway, mga kabataan na bagamat mga anak mayaman, pare-parehong adventurous at talagang tila hinahamon ang buhay.

Ang ‘Alapaap’ ay puno ng sangkap tungkol sa sex, violence, droga, kapangyarihan, at kung ano-ano pa.

At dahil may pagka-documentary ang ‘Alapaap’ kaya ginusto talaga ni Direk Fred na maging natural ang mga artista niya, na hindi umaarte sa harap ng kamera.

At para sa kanya, na-achieve nga raw ng pelikula ang hangarin niyang `yon.

Malaki ang pasasalamat ni Direk Fred kay Direk Dante dahil sa malaking tiwala na binigay nito sa kanya. At kung susuriin mo ang pelikula, hindi rin naman nalalayo sa istilo ni Direk Dante ang istilo ni Direk Fred.

Hindi ko na ikukuwento ang ‘highlight’ ng ‘Alapaap’ pero siguradong maloloka kayo. Ang daming ganap, na pinagsama-sama talaga ang lahat ng sangkap na kailangan para sa isang marahas na pelikula.

“Ang pinakamahirap na ginawa namin ay ‘yung dapat magmukha talaga silang mga filmmaker. Lalo na sina Josef at Ali, ang mga character nila, they really have the task na dapat ma-record talaga ang mga shot nila. “Pinakamahirap na ginawa namin ay ‘yung dapat magmukha talagang authentic ang cast sa pagiging filmmakers nila.

“Hindi sila dapat magmukhang umaarte. And I think, nagawa talaga nila, kasi nagmukha silang mga filmmakers,” sabi ni Direk Fred.