Joey Antonio pinadapa pambato ng Israel

NAKITAAN agad ng tikas si Filipino Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio matapos pagpagin si Igor Tsyn ng Israel upang makisalo sa tuktok sa first round ng 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship na ginaganap sa Hotel Cenacolo sa Assisi, Umbria, Italy Martes ng gabi.

Patuloy na ipinapakita ni 13-time Philippine Open champion Antonio ang magandang performance, noong Setyembre 17-18 ay binigyan nito ng karangalan ang bnsa nang mag-first place sa RSM Tun Mustapha Championship Tawau.

Tangan ang puting piyesa, tinapos ni 60-year-old Antonio si Tsyn sa 54 moves ng French defense sa 50-and-above division.

Si Antonio, na suportado ng National Chess Federation of the Philippines, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Philippine Amusement and Gaming Corporation , Sen. Bong Go, Col. Jaime Osit Santos at Bayanihan Chess Club Co-Founding Chairman Dr. Joe Balinas, ay makakalaban si Slovakia FIDE Master Milan Kolesar sa second round.

Nabigo naman si IM Angelo Young kay Manuel Ruiz Bellon ng Spain.

Samantala nagpakitang-gilas din si International Master-elect Jose Efren Bagamasbad matapos payukuin si Fosco Cavatorta ng Italy sa 65 years old and above category. (Elech Dawa)