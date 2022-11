Janine-Sam cover ng Lady Gaga song makapanindig-balahibo

Pinahanga nina Sam Mangubat at Janine Berdin ang mga netizen sa sarili nilang cover ng kanta ni Lady Gaga.

Nag-collab, duet sila ng “Always Remember Us This Way” ng kilalang Grammy award winner. Bumilib at tumanggap ang mga “Tawag ng Tanghalan” winners ng papuri at paghanga.

“Jamming some Lady Gaga with Ninja! Hyaaah! (smile emoji),” sey ni Sam sa kanyang Instagram reel post nitong Martes.

Nagpahayag naman si Janine ng kasiyahan sa muli nilang pagkanta together.

“You are my idol of all times,” komento ni Janine sa naturang post.

“I love you sm 🙁 ,” dagdag pa ng female singer. Ano nga kaya ang meaning ng “sm”, so much or Sam Mangubat? Hahaha!

As of this writing, nakaka-150K views na ang IG reel ng dalawa.

“When the sun goes down and the whole world fades, I’ll always remember us this way… (notes emoji).

“I am always so happy to sing with my favorite person in the world! Sana magustuhan niyo ang cover performance namin ng song ni Lady Gaga,” post pa ni Sam sa kanyang Facebook page.

Reaksyon ng mga netizen:

“You guys sound so good together.”

“Galing!! My TNT faves!”

“One of the best renditions/versions of this song. Sarap pakinggan!”

“Goosebumps grabe!”

“I can’t believe it guys, this is the best cover performance that I’ve never seen in my life, you’re voice is so wow, guys you killed it.”

Iba nga raw talaga at nakakabilib ang resulta kapag nag-duet na sina Janine at Sam.

Si Sam ang 1st runner-up ng 1st Season ng “Tawag ng Tanghalan” sa “It’s Showtime” noong 2017.

Si Janine naman ang grand winner sa Season 2 ng naturang competion noong 2018. (Batuts Lopez)