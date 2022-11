Istulen Ola, Winner Parade pakners sa Juvenile 2nd leg

MAGSASANIB-PUWERSA sina Istulen Ola at Winner Parade sa magaganap na 2nd leg ng Juvenile Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Disyembre 4.

May distansyang 1,400 metro, sasakyan ni class A rider John Alvin Guce si Istulen Ola, habang si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema ang rerenda kay Winner Parade.

Ang ibang nagsaad ng pagsali sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) ay sina Earli Boating, Gintong Hari, Grand Monarch, Jaguar, La Trouppei, Light Bearer, Orange Bell, Rough Cut aat Secretary.

Nakalaan ang P1.8M garantisadong premyo na ipamumudmod sa unang anim na kabayong tatawid sa finnish line.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000 premyo, mapupunta ang P360,000 sa second placer, P180,000 sa third habang P90,000, P54,000 at P36,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa din ng P90,000 ang winning breeder, P54,000 sa second at P36,000 sa third. (Elech Dawa)