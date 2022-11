Importasyon lagi ang solusyon

“What’s the difference between a politician and a catfish? One is a wide-mouthed, bottom-feeding, slime sucker – and the other is a fish.”

~ Preston Manning

Mag-aangkat ang Pilipinas ng 25,000 metrikong tonelada ng isda panahong sarado ang pangingisda mula Nobyembre 2022 hanggang Enero 2023, ayon ng Department of Agriculture (DA).

Sa ilalim ng Special Order No. 1002 ng DA, inaprubahan na ng DA ang pag-iisyu ng “Certificate of Necessity to Import” (CNI) para sa pag-angkat ng galungong, hasahasa, mackerel, bonito, tulingan at chabita .

Pero noon pang Enero 20, 2022, kinuwestyon na ito ni dating Senador Manny Pacquiao . Hindi siya nakapaniwala sa anunsyo ng DA na mag-aangkat ito ng 60,000 metriko tonelada (MT) ng pelagic fish.

Ayon kay Pacquiao , “paano magkakaroon ng kakulangan sa isda ang isang bansang napapaligiran ng karagatan.”

Noong Hunyo 1,2022 naman , nanawagan ang kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos , na si Senadora Imee Marcos , na itigil ng DA ang importasyon ng tone-toneladang isda tulad ng galunggong at mackerel para ibenta sa lokal na pamilihan.

Sabi ni Marcos , “hindi totoong kulang sa supply ng isda sa bansa, bagkus ay maraming nakaimbak na supply ng isda pero binabalewala diumano ng DA ang pagkonsulta sa NFARMC (National Fisheries and Aquatic Resources Management Council) para malaman ang totoong estado ng kalakalan at supply ng isda sa bansa.”

At nito lamang Setyembre 7, 2022 inalmahan ito mismo ni BBM .

“Iyon ay hindi katanggap-tanggap,” sabi ni Marcos. “Kaya humingi ako ng tulong sa Indonesia kasi stable na yung fisheries sector nila.”

Anong nangyari Ginoong Pangulo ?

Ayon sa DA, taun-taon ipinapatupad ang closed fishing season sa Davao Gulf (Hunyo 1 hanggang Agosto 31), Visayan Sea (Nov. 15 hanggang Peb. 15), Sulu Sea (Dis. 1 hanggang Marso 1), at Northeast Palawan (Nobyembre hanggang Enero).

Noon pang Setyembre 8,2021 ,

sinabi naman ni Karlo Fermin S. Adriano, Ateneo de Manila University Department of Economics lecturer, na sa maikling panahon, dapat taasan pa ng gobyerno ang mga volume na sakop ng CNI permits nito.

“Ang isang solusyon ay ang amyendahan (ang) CNI upang payagan ang higit pang mga pag-import sa ikaapat na quarter ng higit sa 100,000 metriko tonelada (MT) at isang kabuuang 200,000 MT mula Nobyembre hanggang Marso 2021,” sabi ni Adriano.

Layon nito na mapatatag ang suplay ng isda at mapanatili ang mababang presyo.

Sa pagtigil ng pangingisda , hinahayaan na ang mga isda ay magparami para matugunan ang pangangailangan ng mga pilipino .

Kailangang maipaliwanag ng DA kung sa loob ng apat na buwan na pagtigil sa pangingisda ay magreresulta sa sobrang kakulangan ng suplay nito sa merkado ?

Apektado na nga ang hanapbuhay na mga mangingisda , sampal pa ito sa kabuhayan nila sa pagdagsa ng mga imported na isda .

Importasyon ba ang natitirang solusyon ? Ang makikinabang dito ay mga dayuhang mangingisda .

Sa ngayon ang dagdag na suporta na hiling ng mga lokal na mangingisda sa matagal na panahon ay nananatiling walang aksyon.

Walang Personalan.