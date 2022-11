Humabol sa physician exam, naging topnotcher!

Hindi inakala ng 25-anyos na si Justin Adriel Zent Gautier Togonon, tubong-Iloilo City, na makakamit niya ang rank 1 sa katatapos lamang na Physician Licensure Exam dahil una pa lamang umano ay may pagdududa na siya sa sariling kakayahan.

Katunayan kuwento niya sa isang panayam, humabol lang siya sa huling araw ng application para mag-exam. Nagdududa umano si Togonon at feeling niya ay mas marami pa siyang matututunan kung sa March 2023 pa siya mag-a-apply sa exam.

Pinanghinaan siya lalo sa pagtatapos ng unang araw ng exam, pero kumapit siya sa suporta ng ina at ng mga kaklase na nagpalakas din ng kanyang loob. Sa kabila ng malakas na motibasyon at mahigpit na paghahan­da, laking gulat pa rin niya nang lumabas na ang resulta.

“Sobrang thankful talaga namin. Sobrang in shock! Elated talaga ‘yong parents ko, mga kapatid ko. It’s a happy occasion here at home po,” aniya sa panayam ng Inquirer noong November 10.

Kabilang umano sa mga pinanghawakan niya ay ang payo ng kanyang mga senior, at ito ay ‘wag magmadali dahil hindi naman karera ang pag-e-exam.

“Take it one exam at a time. And then after that event, wala na, leave it behind na, and focus your attention on the remaining exam na,” kuwento niya.

Sa huli, sinabi ni Togonan na wish niya na makitang umangat na ang sektor kalusugan sa Pilipinas lalo na para sa mga mahihirap na Pilipino. Aniya, “Wala na sanang Pilipinong mamumulubi dahil sa mga bill sa medical expenses sa mga ospital.” (MJ Osinsao)