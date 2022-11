Fan na rin ako ng men’s volley

DAHIL madalas na ako makapanood ng men’s volleyball, masasabi ko na nagugustuhan ko na talaga ito. Namulat kasi ako sa basketball at talaga fan ako ng sport na ito, na talaga namang nae-enjoy ko talaga.

Pero ngayong madalas ko na makita ang mga laro sa volleyball, aba eh ang saya pala.

Iba ang intensity kapag men’s volleyball ang laro. Mabilis ang laro, mabilis ang palitan ng plays. Hindi madalas ang mabilis na rally kapag lalaki ang naglalaro, ang parati pang nangyayari ay patay agad ang bola. Ang liksi ng setters ng bawat team kaya naman ang mga hitter ay sagana rin talaga sa plays na gusto nila.

Ako mismo napapatulala sa galing ng mga volleyball players natin, eto mga nasa collegiate level, masasabi natin na sa mga darating na taon ay pwede nang isama sa ating pool ng national team. Ang daming rookies na outstanding talaga. Ang galing ng recruitment ng mga team, talagang nahanap nila ang mga talent na ito.

Sigurado ako na pagdating ng UAAP at NCAA season ay talagang magiging mainit ang tapatan ng mga koponan. Magandang training at exposure para sa kanila ang V-League.

Bumabalik sa pinagmulan niya ang V-League, dito nagsimula ang mga sikat at mahuhusay ng players ngayon. Talagang this is where it all started ‘ika nga. Maraming manlalaro na dito nakilala, isa rin ito sa liga na nagbukas ng pinto para maipakita ng mga bata ang mga talento nila. Tignan n’yo naman, hanggang ngayon nariyan pa rin sila. Kilalang-kilala pa rin at patuloy na nagagawa na maglaro para sa sport na mahal nila.

Kaya ako, bilang fan ng basketball, masasabi ko na isa na rin akong fan ng men’s volleyball. Lalo na ng mga collegiate players kasi dito nakikita ‘yung grabeng dedikasyon nila at kagustuhan na maglaro at magbigay pride para sa mga eskwelahan nila.

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!