Eric Labog magpapatigas ng ranking sa Asian Juniors

PAKAY ni NM Eric Labog Jr. na mapaganda ang kanyang world ranking at makakuha ng GM/IM norm paglahok nito sa Asian Juniors and Girls Chess Championships na tutulak ngayon araw hanggang Nobyembre 26 sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City.

“I hope to do well in this tough and prestigious event,” sabi ng 19-year old na si Labog, freshman student ng Immaculada Concepcion College na nagkampeon sa Under-20 division ng GMG Chess Tour online tournament nitong Setyembre 30.

Ayon kay Tagaytay Mayor Abraham “Bambol” Tolentino, presidente ng Philippine Olympic Committee at honorary member ng International Chess Federation, bukas ang nasabing event sa lahat ng mga manlalaro na ang edad ay 20-anyos pababa.

Mga manlalaro sa 52 member nations ng Asian Chess Federation ang inimbitahang lumahok gaya ng India, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, Vietnam, Malaysia, at Singapore at iba pa kung saan ipapatupad ang 9-round Swiss system. (Elech Dawa)