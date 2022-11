Enoch Valdez, Lyceum buhay pa sa twice-to-beat

PINAMUNUAN ni Enoch Valdez ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates na mapanatili ang mahigpit na kapit para sa ikalawang pangkalahatang puwesto sa NCAA Season 98 Final Four matapos na pasabugin ang Jose Rizal University, 79-62, Miyerkoles sa Filoil EcoOil Center sa San Juan.

Nagtala si Valdez ng 21 puntos, pitong rebounds, tatlong assists, isang steal at isang block para sa Pirates sa kanilang ikatlong sunod na panalo at umangat sa 12-5 karta.

Nagdagdag si Mavrick Vinoya ng 11 puntos, dalawang boards at dalawang dimes, kasama ang kanyang jumper sa 6:11 mark na nagbigay sa LPU sa pinakamalaking 25 puntos na abante, 74-49.

Si Ato Barba ay umiskor ng 10 puntos, si Mac Guadana ay nagtala ng 3-of-6 mula sa tres para sa kanyang siyam na puntos, at si Omar Larupay ay humakot ng 11 rebounds para sumabay sa kanyang limang puntos sa panalo.

Binalewala ng Pirates ang pagkawala ng lead guard na si Renzo Navarro na nagsilbi sa kanyang one-game ban sa kanyang ejection sa huling laro laban sa San Sebastian.

Inilipat na ngayon ng LPU ang atensyon nito sa huling laro laban sa St. Benilde sa Biyernes, kung saan ang panalo ay magtitiyak ng kahit man lang playoff para sa isa sa dalawang twice-to-beat na insentibo.

“It will be a do-or-die game for us because Benilde and us want to be on a better spot and everybody wants it badly,” sabi lamang ni LPU coach Gilbert Malabanan. (Lito Oredo)