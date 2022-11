Ellen, Derek gumawa ng baby sa Bolivia

Mula sa Peru tumawid na ang mag-asawang Derek Ramsay, Ellen Adarna sa Bolivia para mamasyal.

Masayang binahagi nina Ellen, Derek ang mga photo na kuha sa Bolivia.

Kaya sabi ng mga fan, matapos gumawa ng baby si Peru, sa Bolivia naman daw magha-honeymoon ang dalawa, at posibleng doon na makabuo ng baby.

Sey ni @aileenj516, “I bet on this trip she be pregnant @ramsayderek07…that’s my prediction.”

Kung magkatotoo man ang hula ng mga netizen, hindi magiging problema kay Ellen ang mabuntis lalo’t semi-retired na ito sa showbiz at wala na sa plano nito ngayon ang gumawa ng TV o movie project.

Marami ang humuhula na pagbalik ng Pilipinas nina Ellen Adarna, Derek Ramsay, at bumilang ng ilang buwan, mabubuntis na agad ang huli. Todo-todo honeymoon nga sila sa Peru, at Bolivia, ha! (Rey Pumaloy)