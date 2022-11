Dalaga nahulihan ng P1.3M shabu sa bag

Arestado ang isang dalaga matapos masamsam dito ang nasa P1.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa anti-illegal drug operation sa Lucena City nitong Martes ng gabi.

Ikinasa ng mga operatiba ng PDEU/PIU-Quezon, PDEA 4a at mga tauhan ng Lucena PNP ang buy bust operation alas-10:30 ng gabi sa Pleasantville Subdivision sa Barangay Ilayang Iyam.

Dumating sa lugar ang 31-anyos na dalagang sakay ng isang motorsiklo at agad nakipag-deal sa isang pulis na umaktong buyer.

Matapos ang transaksyon, hindi na nakapalag ang suspek nang posasan ng mga awtoridad.

Narekober dito ang nasa 13 sachet ng iligal na droga na nakalagay sa isang sling bag.

May timbang itong 66 gramo at tinatayang may street value na P1,349,052.00.

Ayon sa pulisya, ang suspek na kinilalang si Jonalyn Sagala, taga-Brgy. Marketview, Lucena City ay nakatala bilang high value individual (HVI) sa PNP drug watch list.

Nakakulong ang suspek sa Lucena City locked up jail at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. (Ronilo Dagos)