CJ McCollum pasabog ng 7 tres kontra Grizzlies

OUT si Zion Williamson (bruised right foot), nagsalansan ng 30 points si CJ McCollum at naligtasan ng New Orleans ang 36 points ni Ja Morant para ipagpag ang Memphis 113-102 nitong Martes.

May tig-19 points pa sina Brandon Ingram at Larry Nance Jr. sa Pelicans.

Mula long range ay 7 for 13 si McCollum, tatlo rito sa third quarter nang kamadahin ang kanyang 14 points tungo sa 89-87 lead.

Inumpisahan ng New Orleans ang fourth quarter sa 15-4 run tungo sa 104-91. Hindi na nakarekober ang Grizzlies.

Sa frist half lang ay may 24 points na si Morant para gasolinahan ang Memphis sa 60-59 halftime lead.

Humugot ng 19 points kay Dillon Brooks ang Grizzlies. (Vladi Eduarte)