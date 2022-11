Bilibid tunnel contractor pipigain ni Catapang

Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Corrections (BuCor) ang malaki at malawak na hukay na nasa loob ng compound ng New Bilibid Prison (NBP).

Ayon kay Director General Gregorio Catapang Jr., officer-in-charge ng BuCor, tukoy na kung sino ang contractor ng hukay na nasa 30 metro ang taas at may lapad na 300m x 300m pero patuloy pa itong kinukumpirma.

Sa ngayon ay hindi pa rin iniaalis ang posibilidad na isa itong escape tunnel dahil ang pinakadulo ng hinuhukay na tunnel ay malapit sa director’s quarter na mayroong creek na palabas ng compound ng NBP.

“‘Yan kasi ‘yong pinakahuling property ng BuCor na kapag tumawid ka, may creek na puwede ka na makatakas,” pahayag ni Catapang.

Gayunman, posible rin umanong may nagsasagawa ng pagmimina sa lugar dahil mayroong nakitang metal detector sa lugar.

Ayon kay Catapang, dapat may managot sa paghuhukay sa nasabing bahagi ng NBP dahil wala naman permiso sa DENR, lokal na pamahalaan at may equipment pa ng BuCor ang ginamit sa paghuhukay. (Betchai Julian)