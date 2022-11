Basagulerong John Amores sibak sa JRU basketball, suspendido pa sa pag-aaral

ITINAAS ng Jose Rizal University (JRU) ang una nitong parusa matapos tuluyang patalsikin ang manlalaro na si John Amores, na kamakailan ay nag-amok at pinagsasapak ang ilang manlalaro ng Saint Benilde Blazers sa kanilang elimination game sa 98th NCAA men’s basketball tournament.

Nagdesisyon ang JRU Management na iangat ang parusa nito mula sa indefinite suspension patungo sa expulsion ni Amores sa isang tahasang pagpapatalsik dito sa koponan at kolehiyo dahil sa pagiging basagulero nito.

Sa isang pahayag na inilabas Miyerkoles, sinabi ng unibersidad na “pagkatapos ng isang masusing pagsusuri, ang lupon ay kumbinsido na ang mga karagdagang parusa ay dapat ipataw kay [Amores] bilang bahagi ng mga panloob na proseso sa disiplina na sinusunod ng paaralan.”

Ang 23-anyos na si Amores ay nahahrap din sa mga kaso mula sa University of the Philippines (UP) at Saint Benilde matapos mag-udyok ang student-athlete ng kaguluhan sa NCAA.

Bukod pa rito, sinabi rin ng JRU na nag-set up ito ng mental health program para sa mga student-athletes nito “upang tugunan ang mga kahirapan sa paghawak sa magkahalong hamon ng athletic competition, academics, at personal na isyu.”

Isa si Amores sa mga unang benepisyaryo nito.

Habang sumasailalim sa pagpapayo, si Amores ay “kinakailangan ding sumailalim sa serbisyong pangkomunidad” habang nagsisilbi sa kanyang pagkakasuspinde sa kanyang mga klase.

Ang unibersidad ay naging paksa ng malawakang pagsisiyasat ng publiko sa pagbagsak ng pananakit ni Amores noong Nobyembre 8 na target ang apat na manlalaro ng College of Saint Benilde (CSB) at nasaktan ang dalawa na sina Jimboy Pasturan at Taine Davis.

Sina Pasturan at Davis ay nagsampa na ng physical injury na reklamo kasama si Blazers head coach Charles Tiu, na nagsilbing saksi, sa San Juan City Hall of Justice.

“Higit pa rito, nakikipagtulungan ang unibersidad kasama ang Athletics Office nito, ang coaching staff, at ang mga miyembro ng team upang matiyak ang kanilang mga pangangailangan sa pag-unlad upang mabawasan at maiwasan ang mga katulad na insidente na maganap sa hinaharap,” patuloy na pahayag ng JRU.

“Alinsunod sa misyon at layunin ng unibersidad at ng NCAA, inuulit namin ang aming pangako na gagawin namin ang lahat para hubugin ang aming mga estudyanteng atleta na maging responsableng mamamayan at mas mabuting indibidwal, sa loob at labas ng sporting arena.” (Lito Oredo)