Annabelle pinalakpakan ‘bugbugan’ ni Richard

‘Kaaliw talaga si Bisaya (Annabelle Rama)!

Noong isang araw na kachikahan ko siya, sabi ko, “Ang bongga naman nina Sarah (Lahbati), Zion at Kai, nasa Cebu pa pala sila. Mamayang gabi pa ang uwi.”

Nag-text kasi sa akin si Sarah noong Tuesday morning na nasa Cebu pa sila at kasama ang mister na si Richard Gutierrez at pauwi pa lang sila that night.

Siyempre, ganoon na nga ang ‘new normal’ sa pamilya ni Richard, palagi siyang dinadalaw sa location taping ng ‘Then Iron Heart’ sa Cebu.

Sobrang thankful nga si Sarah dahil hindi na ‘bubble’ talaga ang taping ng ABS-CBN drama-action series ni Richard at nakakadalaw sila sa Cebu at nakaka-bonding ito kapag walang taping.

Last weekend nga, sa isang resort-hotel sila nag-stay at noong Monday ay kasama ni Richard sina Sarah, Zion at Kai na nanood ng pilot telecast ng ‘The Iron Heart’.

So, going back to Bisaya, sabi talaga niya sa akin, “Hindi! Nasa bahay na si Sarah, sabi sa akin ng P.A. ko!”

Hmph! Sabi ko naman sa kanya, alangan namang nagsinungaling sa akin si Sarah at sinabing nasa Cebu pa sila kung nakauwi na sila ng Maynila, huh!

Nang i-check ni Bisaya, tama nga ako dahil nasa Cebu pa si Sarah kasama sina Kai at Zion.

Anyway, thankful si Bisaya sa feedback sa ‘The Iron Heart’. Masaya siyang nagtse-check sa social media ng mga sinasabi ng viewers sa pilot telecast ng show ni Richard.

At ang nakakaloka pa kay Bisaya, ang aga na niyang umuwi ng bahay ngayon.

Bago mag-8:45pm, kailangang nasa bahay na siya.

“Gusto kong mapanood kasi ang ‘The Iron Heart’. Grabe ang action scenes. ‘Yon ang mga eksenang pinalakpakan ng ABS-CBN executives nang mapanood nila. Gusto ko ring mapanood sa TV,” chika ni Bisaya.

Sa TV5, A2Z, Kapamilya Channel at Jeepney TV nga kasi nanonood si Bisaya, although alam din niya na ipinapalabas ang ‘The Iron Heart’ sa iWantTFC, TFC (The Filipino Channel), ABS-CBN Entertainment YouTube channel at iba pang platforms ng Kapamilya Network.

So, ngayon nga, ang hirap maimbitahan ni Bisaya sa mga dinner party, ‘noh?!

‘Yun na!

SB19 puring-puri ng mga Pinoy sa Tate

Chika sa akin kahapon ni Ms. Cora Oriel ng Asian Journal, dumalaw raw ang SB19 sa FACLA (Filipino-Americans Community of Los Angeles).

Sa The Historic Filipino Town ang location ng FACLA, kaya naman tuwang-tuwa ang mga Filipino-American na nagpunta roon noong weekend.

In fairness, mababait daw ang SB19. Kaya tuwang-tuwa sa kanila ang mga Pinoy sa Amerika.