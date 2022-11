Angelo Almendras, Bulldogs abante sa V-League Final 4

PUMALO si Angelo Almendras ng 13 points upang akbayan ang National University (NU) Bulldogs sa pagwalis sa San Beda University, 25-15, 25-21, 25-23, sa quarterfinals ng V-League Men’s Collegiate Challenge na nilaro sa Paco, Arena, Manila Miyerkoles.

Nakatuwang ni Almendras sa opensa sina Obed Mukaba at Michaelo Buddin na nagtala ng 11 at 10 markas, ayon sa pagkakasunod.

Sumampa ang Bulldogs sa quarters na may malinis na limang panalo sa Pool A at ngayon ay nag-aabang na sila ng makakalaban sa semifinals.

Maliban sa puntos ni Almendras, nag-ambag din ito ng 14 excellent receptions at apat na digs para lapain ng Bulldogs ang pang-anim na sunod na panalo at spot sa semis.

“Okay naman ‘yung performance namin nung first two sets pero nung third set lang medyo nagkaproblema kami sa service at receive namin although nakuha pa rin namin ‘yung panalo. Malaking bagay ito para sa darating na semifinals,” saad ni NU head coach Dante Alinsunurin. (Elech Dawa)