8th Women’s Martial Arts Festival: Cloie Tutor, Melody Legaspi, Maria Ballester tigalawang ginto

WAGI ng tigalawang ginto sina Cloie Tutor ng Pasig City, Melody Legaspi ng Taytay at Maria Mae Balleter sa arnis competition ng Philippine Sports Commission 8th Women’s Martial Arts Festival.

Inangkin ni Tutor ang gintong medalya sa Juniors Traditional Single Weapon at Traditional Double Weapon (15-17 years old), habang wagi si Legaspi sa Juniors Non-Traditonal Single Weapon at Non-Traditional Double Weapon (15-17).

Inuwi naman ni Ballester ang mga ginto sa Seniors Traditional Single Weapon at Double Weapon.(18-39).

Napunta ang gintong medalya sa Seniors Non-traditional single weapon (18-39) kay Angelieyn Datuin ng Baguio City, habang ang Seniors Non-traditonal double weapon ay nasungkit naman ni Cristine Mae Nacua ng RTU Mandaluyong.

Ang Synchronized Mixed-Traditional – Espada Y Daga (18-39) ay napagwagian ng trio nina Angela Callantala, Eliyah Cerantes at Liendhsay Gigante.

Nakuha naman nina Khloei El Directo, Marion Lopez at Izy Zyrell Pobletin ang gintong medalya sa Synchronized Mixed Non-Traditional – Espada Y Daga (18-39). (Lito Oredo)