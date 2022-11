Will Gozum humarabas: Blazers balik sa semis matapos ang 2 dekada

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

Dinala ni Will Gozum ang De La Salle-College of Saint Benilde Blazers sa pinaka-aasam nitong pagbabalik sa Final Four makaraang ang dalawang dekadang paghihintay matapos sibakin ang San Sebastian Collge-Recoletos Stags sa dikdikan at pisikalang salpukan na nagtapos sa 83-78, Martes, sa nalalapit na pagtatapos ng second round ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Huling beses tumuntong sa semifinal round ang Taft-based squad noong 2002, kung saan ito rin ang huling pagkakataon na nakapasok sila ng Finals kalaban ang koponang tinalo nila ngayong araw, ang Stags, sa best-of-three championship round, na siya ring nagkampeon ng taong iyon na pinagbidahan ni Leo Najorda.

Huling beses nagkampeon ang St. Benilde taong 2000 nang pagtulungan nina Sunday Salvacion, rookie Al Magpayo, Mark Magsumbol at Jondan Salvador.

Sa kasalukuyang sitwasyon, binuhat ni Gozum ang koponan nang ilista ang doble-dobleng pigura sa game-high 25 puntos, 10 rebounds, anim na assists at dalawang steals mula sa 8-of-14 shooting, kabilang ang 9-of-14 sa free throw line.

“To be honest, it feels great. I’m not gonna lie. It’s one of the goals we had this season, especially since not a lot of people expected us to be in the Final Four,” pahayag ni CSB head coach Charles Tiu.

“We just give it to the school and it’s about time the school makes it to the Final Four. I’m happy but I still hope we can go farther in the Final Four.”

Dahil sa panalo ng Benilde, umakyat sila sa solo second place sa 11-4 kartada at nakumpleto na ang Final Four sa likod ng nangungunang defending champion Colegio de San Juan de Letran Knights na may 12-3 marka, habang nasa ikatlo ang Lyceum of the Philippines University Pirates (11-5) at San Beda University Red Lions (10-5). (Gerard Arce)