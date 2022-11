Wala silang puso! Grab taas-komisyon pinaharang sa LTFRB

Pinarerendahan ng mga rider, partner, at operator ng Grab Philippines sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) ang Grab Ph at ihinto ang plano nitong pagtaas ng commission rate na 2-3% epektibo Disyembre 1, 2022.

Sabi ni Laban TNVS President Jun de Leon, hindi naman sila aangal kung ang pagtaas ng komisyon ng Grab ay mapupunta sa suporta sa mga driver at partner nito ngunit sa Grab lamang ito mapupunta samantalang inaabot na sa 12-16 oras ang mga rider at driver sa pagmamaneho para lamang kumita at mabayaran pati ang kanilang mga hinuhulugang mga sasakyan.

“Walang puso ang Grab sa mga riders at mga partners niya,” sabi ni De Leon. Panawagan niya sa LTFRB, kung inire-regulate nito ang pamasahe sa TNVS, dapat iregulate din nito ang komisyong kinukuha sa kanila ng Grab.

Panawagan naman ng Kapatiran sa Dalawang Gulong (KaGulong), taasan ng Grab Ph ng P5 ang base fare at P2 bawat kilometro pero huwag ito ikarga sa client at kuhanin ito ng Grab sa kita niya. Ang Kagulong ay Samahan ng mga rider at 60% ng mga miyembro nito ay delivery riders ng LalaMove, Grab, FoodPanda at iba pa.

Sabi ni Kagulong Secretary General Don Pangan, kailangan ng mga rider ng wage recovery dahil nagmahal na ang presyo ng mga bilihin at nagmahal din ang gasolina. Kung noong bago magmahal ang gasolina ay nakaka-P780-P800 ang inuuwi ng mga rider, bumaba na ito sa P428 na lamang kahit pa lampas 12 oras sila magtrabaho.

Binatikos ni Pangan ang Grab Ph sa pagiging malupit sa mga rider at partner nito at sinisikil ang tinig ng mga may mga lehitimong reklamo sa pamamagitan ng pag-ban sa kanila at pag-alis sa trabaho.

“Notorious ang Grab sa pag-ban sa may reklamo sa kanila,” sabi ni Pangan. “‘Yung mga cyclists na nagpunta sa Marikina para magpahayag ng grievance, dalawa ang natanggal at documented ‘yun.”

Sabi ni Al Vic Mendoza ng Grab Cyclist United, nabawasan ang mga bookings ng kanilang mga siklista. Nang kinausap ng ilan sa kanila ang Grab management, imbes pakinggan at ayusin ang problema, ni-ban nila ang mga ito. Nangangamba ngayon si Mendoza na baka i-ban na rin siya ng Grab dahil sa pagpapahag ng kanyang saloobin.

Gayunpaman, iginiit ng Grab na kinausap nito ang mga leader ng driver community at nagkaroon sila ng konsultasyon tungkol sa bago nitong commission scheme. Dagdag pa ng Grab, nakailang ulit itong nakipag-usap sa mga driver leader sa iba’t ibang consultation at forum at maganda ang pagtanggap nila sa bagong commission scheme. Sa ilalim nito, ang mga mas madalas na bumiyahe na mga rider/driver ay mas malaki ang kikitain dahil sa bagong rebate program. (Eileen Mencias)